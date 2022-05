Chelsea : Christopher Nkunku dans le viseur ?

Auteur d'une saison incroyable sous le maillot du RB Leipzig, Christopher Nkunku a remporté la Coupe d'Allemagne, premier trophée majeur du club Red Bull, et était élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga. A 24 ans, le joueur formé au Paris Saint Germain semble être devenu l'un des meilleurs joueurs du Monde et s'est logiquement que les plus grands clubs s'intéressent à lui.

Si le Français n'a pas caché qu'il pourrait continuer une saison de plus en Allemagne afin d'être dans les meilleures conditions pour la Coupe du Monde en novembre, Goal affirme que Chelsea pourrait venir contrarier les plans de Leipzig. En effet les Blues aimeraient effectuer du changement sur leur ligne offensive. Cependant ils devront d'abord se débarrasser de joueurs n'ayant pas répondu aux attentes tels que Ziyech, Lukaku, Pulisic ou encore Werner, qui intéresserait le Borussia Dortmund.