Le montant de l'enveloppe de l'OM pour son attaquant dévoilé

«La question de l'attaquant, on en a bien parlé et nous sommes ouverts à un investissement pour le futur du club sur ce poste. Car c'est une question de logique». En marge de la présentation de Yuto Nagatomo (33 ans), troisième recrue estivale de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a confirmé que les Phocéens allaient mettre la main au portefeuille pour s'offrir un nouvel attaquant.

Le Head of Football du club olympien n'a toutefois pas répondu aux questions des journalistes concernant le montant de l'enveloppe alloué à ce recrutement spécifique. La Provence avance ce jeudi des compléments d'information sur ce sujet. Le quotidien régional explique ainsi que les pensionnaires de l'Orange Vélodrome peuvent mettre entre 5 et 6 M€ en indemnité de transfert sur ce dossier.

Un profil déjà ciblé

Un budget qui pourrait gonfler au cas où l'OM réalise une belle vente dans les prochains jours, précise la publication. Le journal va même plus loin et ajoute que le profil ciblé est un jeune avec un fort potentiel à la revente dans deux ans, capable de venir épauler ou titiller Dario Benedetto (31 ans), le titulaire indiscutable d'André Villas-Boas.

« Il s'agit de trouver un renfort intéressant qui complète bien l'équipe. Ce que je peux dire, c'est qu'il va créer de la concurrence. On va faire un investissement donc il viendra faire de la concurrence, c'est le principe essentiel du sport», s'est lui contenté d'expliquer Longoria ce mercredi à la presse. On devrait bientôt en savoir plus sur ce dossier.