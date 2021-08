AS Monaco-Sparta Prague : les compositions officielles

Après avoir assuré l'essentiel la semaine passée sur la pelouse du Sparta Prague avec un succès 2-0, l'AS Monaco doit confirmer ce résultat ce soir à Louis II et composter son billet pour le tour préliminaire de la C1, où le club de la Principauté devrait affronter le Shakhtar Donetsk ou Genk. Pour ce match, Niko Kovac aligne un 4-4-2, avec Alexander Nübel toujours dans les buts, derrière le quatuor Djibril Sidibé, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Caio Henrique.

La suite après cette publicité

Gelson Martins et Aleksandr Golovin occupent les ailes, encerclant la doublette Aurélien Tchouaméni/Youssouf Fofana. Wissam Ben Yedder et Kevin Volland sont associés devant. En face, Pavel Vrba n'effectue que deux changements par rapport à l'aller, avec le remplacement de Borek Dockal, blessé samedi face au MFK Karvina, par le très jeune Adam Karabec (18 ans) et celui de David Moberg Karlsson par Filip Soucek.

Les compositions d'équipes :

AS Monaco : Nübel - Sidibé, Badiashile, Disasi, Caio Henrique - Martins, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Ben Yedder, Volland.

Sparta Prague : Nita - Wiesner, Panak, Hancko, Polidar - Soucek, Pavelka, Sacek - Karabec, Hlozek, Pesek.

Avec Canal+ pour seulement 21,99€/mois et sans aucun engagement, vous pourrez regarder AS Monaco - Sparta Prague aujourd’hui ainsi que le meilleur de l’UEFA Champions League pour la saison 2021-2022.