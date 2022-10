Arsène Wenger a identifié le problème de Liverpool

Seulement neuvième de Premier League après un début de saison décevant, Liverpool n'arrive pas à décoller et se retrouve déjà à onze points du leader Arsenal. Ce samedi, Liverpool a de nouveau été accroché par Brighton (3-3). Un retard à l'allumage notable sur lequel est revenu Arsène Wenger ancien coach d'Arsenal. Ce dernier qui est désormais consultant pour beIN Sports a dressé un constat sur ce début de saison compliqué des Reds et estime que le départ de Sadio Mané a fait plus de mal que prévu.

«C'est difficile à comprendre. Ils ont le même noyau, le même type de jeu. Ils sont moins efficaces pour récupérer le ballon qu'avant. Nunez, pour le moment, n'a pas encore beaucoup joué pour eux et ils ont fait un gros investissement. Il est assis sur le banc. Ils ont perdu Mané, qui était un joueur de haut niveau dans les grands matchs. Il avait quelque chose, une attitude agressive et de la détermination. Il marquerait quoi qu'il arrive, il ferait bouger les choses. C'est difficile de mesurer ce que ça leur enlève. Il leur manque quelque chose qu'ils avaient avant» a souligné Arsène Wenger.