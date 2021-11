FC Barcelone : les promesses de Xavi aux supporters

Officialisé dans la nuit de vendredi à samedi par le FC Barcelone, l'arrivée de l'ancienne légende catalane Xavi Hernandez sur le banc de l'équipe première a conquis les supporters blaugranas, et le principal concerné n'a pas hésité à mettre la barre haute, à deux semaines de ses débuts lors du derby de Catalogne dans deux semaines : «Nous devrons travailler dur dès la première minute, car nous devons nous battre pour tout. C'est l'ADN du club. Je veux bien jouer, réussir et obtenir de bons résultats. Je sais que je n'arrive pas au meilleur moment de l'histoire de ce club, mais c'est pour cela que nous sommes là», a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Barça TV.

Malgré la passe difficile du club sportivement et financièrement, l'ancien entraîneur d'Al-Sadd ne souhaite pas perdre sa philosophie de jeu et confie vouloir jouer sur tous les tableaux : «Nous sommes au Barça et ce que j'ai vécu toute ma vie au Barça, c'est l'excellence. Nous allons essayer d'être le plus près possible de la victoire, de la compétition et de la lutte pour tout. L'objectif est évidemment de bien jouer. J'ai également mûri et il est clair qu'en tant qu'entraîneur, vous devez prendre des décisions qui, parfois, ne plaisent pas au joueur. J'aime avoir la possession du ballon, attaquer et ne pas spéculer. Être protagoniste avec le ballon... et en tant qu'entraîneur, je souffre encore plus (que lorsque j'étais joueur) si nous n'avons pas le ballon.»