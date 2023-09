Justice : Paul Pogba va être confronté à son frère Mathias

La suite après cette publicité

Longtemps handicapé par des pépins physiques à répétition et les affaires extra-sportives, Paul Pogba a fait son retour à la compétition avec la Juventus Turin. Malgré tout, le milieu de terrain de 31 ans s’apprête à passer à nouveau par la case justice. RMC informe ce jeudi que l’international français (91 sélections, 11 buts) a rendez-vous devant le tribunal judiciaire de Paris, le vendredi 15 septembre.

Séquestré en mars 2022 par certains de ses proches qui ont tenté de lui soutirer une importante somme d’argent, Paul Pogba sera confronté la semaine prochaine à plusieurs personnes : son frère, Mathias, impliqué dans la célèbre affaire et mis en examen il y a un an pour «tentative d’extorsion et association de malfaiteurs criminels», ainsi qu’à cinq autres personnes, soupçonnées de l’avoir fait chanter. L’objectif de cette confrontation sera de déterminer le rôle précis de chacun.