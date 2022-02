Le Prince Albert II de Monaco regrette le départ de Niko Kovac

Limogé fin 2021 et remplacé par Philippe Clément, Niko Kovac n'est plus l'entraineur de l'AS Monaco. Une décision radicale qui n'a pas forcément été au goût du Prince Albert II de Monaco. Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport, le souverain monégasque de 63 ans a, en effet, regretté le départ du Croate : «je pense que cela a été une décision un petit peu trop hâtive», a-t-il tout d'abord déclaré avant d'étayer son propos.

«Normalement, on fait le bilan à la fin de la saison et non pas au milieu. J'aurais sûrement laissé Niko Kovac encore quelque mois et sans doute jusqu'à la fin de la saison». Pour conclure, il précise cependant que son entourage lui a démontré «par plusieurs arguments que c'était le moment de changer (de coach) parce qu'on n'était pas dans les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison». Huitième de Ligue 1, l'AS Monaco tentera quoi qu'il en soit de tutoyer les sommets du championnat lors de cette seconde partie de saison, et ce sans la présence de l'ancien coach du Bayern, récemment annoncé du côté du Borussia Mönchengladbach.