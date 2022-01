Niko Kovac sur le banc du Borussia Mönchengladbach ?

Le Borussia Mönchengladbach vit actuellement une saison compliquée en Bundesliga malgré les deux victoires face au Bayern Munich. Le club compte seulement quatre points d'avance sur le 17ème et reste sur 6 défaites lors de ses huit derniers matchs. La situation est donc plus que critique. Il reste deux matchs à l'entraîneur Adi Hütter pour convaincre ses dirigeants de ne pas se séparer de lui, bien qu'il comprenne les critiques à son égard : «il est normal qu'il y ait beaucoup de critiques et que mon travail soit discuté».

Le club serait déjà à la recherche de son successeur et Bild annonce que les dirigeants penseraient à l'ancien entraîneur monégasque, Niko Kovac. Le Croate est libre depuis qu'il a été démis de ses fonctions sur le Rocher il y a quelques semaines et n'avait pas prévu de reprendre du service avant la saison prochaine. Cependant une offre d'un club important en Allemagne pourrait le faire changer d'avis selon le quotidien allemand. L'ancien manager du Bayern aurait également été contacté par d'autres écuries de Bundesliga comme le Hertha Berlin ou par des sélections dont l'identité n'a pas été dévoilée.