Un banc de touche s'offre déjà à Niko Kovac

L'année a mal débuté pour Niko Kovac. Viré le 1er janvier de Monaco malgré une 6e place à seulement 4 points du podium, le Croate a plié ses bagages, remplacé par Philippe Clément, tout en restant en Principauté où il apprécie le cadre. On peut difficilement lui donner tort, mais voilà qu'il pourrait bien repartir du Rocher bien plus vite que prévu. En Allemagne, on ne l'a pas oublié et sa cote est toujours intéressante.

C'est justement ce que doit se dire la direction du Hertha Berlin. Selon les informations de Bild, l'ancien milieu de terrain du Bayer Leverkusen ou encore du Bayern Munich est courtisé par le grand club de la capitale allemande. Il faut dire que la situation sportive n'est guère reluisante. Le Hertha dispose de moyens très importants depuis le rachat du club en 2019, mais ne parvient pas à se hisser parmi les ténors de Bundesliga.

Kovac connaît du monde au Hertha

Actuellement 11e du classement à la mi-saison, la Vieille Dame a déjà viré Pal Dardai à la fin du mois de novembre. Elle a laissé la place à Tayfun Korkut, qui part pour être un intérimaire "durable" puisque son contrat s'achève à la fin de la saison. Son bilan de deux victoires en quatre rencontres incite la direction à réfléchir, mais en même temps, celle-ci est agacée par la lourde défaite sur la pelouse de 4-0.

Niko Kovac lui coche beaucoup de critères. Son passage très réussi à l'Eintracht Francfort (2016-2018) est encore dans les mémoires. Et même si son échec au Bayern (2018-2019) ternit son bilan, sa période monégasque est plutôt positive. Il possède un autre avantage, il s'entend très bien avec Fredi Bobic, le manager général du Hertha, avec qui il a remporté la coupe d'Allemagne à Francfort en 2018. Les ingrédients sont là pour réunir à nouveau les deux hommes.