Fenerbahce menace de quitter le championnat turc !

Ces images ont fait le tour du monde. Vainqueur à la dernière minute sur la pelouse de Trabzonspor, Fenerbahce n’a pas pu célébrer la victoire comme il se doit. En effet, dès la fin du match, des centaines de supporters locaux ont bondi sur le terrain pour s’en prendre aux joueurs stambouliotes. Mais alors que l’héroïque Bright Samuel-Osayi a été salué, le pire a sûrement été évité ce dimanche en Turquie. Indigné suite à ces événements, le Fener a réagi à froid ce lundi. Et au détour d’un communiqué cinglant, le club des bords du Bosphore a affirmé qu’il était capable de se retirer de la Süper Lig à l’issue d’une assemblée générale qui aura lieu le 2 avril prochain :

«*Le Conseil d’administration s’est réuni le 18.03.2024 et a pris la décision suivante. De tenir une Assemblée générale extraordinaire avec l’ordre du jour suivant à la demande de l’ensemble du Conseil d’administration conformément à l’article 20, paragraphe deux, alinéa © de nos statuts. La réunion se tiendra le mardi 2 avril 2024 à 17h00 à l’adresse du Ülker Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, Kadıköy, Istanbul, et si la majorité requise n’est pas atteinte, la réunion se tiendra le mardi 9 avril 2024 au même endroit et à la même heure, avec le même ordre du jour, sans recherche de majorité.

Ordre du jour :

1- Ouverture,

2- Élection de l’Assemblée générale, du Conseil de la Présidence,

3- Moment de silence,

4- Hymne national,

5- Évaluation des actions à prendre, y compris le retrait de notre équipe de football A de la Super League, sur la base des événements qui se sont produits dans le match de Super League joué dans la nuit du 17 mars 2024 et les événements récents dans le football turc,

6- Clôture.*»