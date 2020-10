L'Olympique de Marseille dévoile un surprenant maillot Third inspiré par le hip-hop

Puma, l'équipementier de l'Olympique de Marseille depuis 2018, vient de dévoiler le nouveau maillot third des partenaires de Dimitri Payet pour l'actuelle saison 2020/2021. Les Marseillais qui affronteront le FC Porto, Manchester City et Olympiakos en Ligue des Champions pourraient étrenner leur nouvelle tenue inspirée par la culture hip-hop, qui très imprégnée dans la ville depuis des décennies comme l'explique la marque au félin dans son communiqué. «Pour ce maillot, Puma et l'Olympique de Marseille ont choisi de mettre à l'honneur l'art et plus particulièrement la musique puisque Marseille rayonne sur la France à bien des niveaux mais le hip-hop marseillais est également devenu une institution et un emblème de la culture phocéenne à travers les âges. Dès les années 90, Marseille fut une ville pionnière sur la scène hip-hop avec l'émergence de véritables références de ce mouvement musical. Aujourd'hui, elle est encore un des plus importants viviers de jeunes talents portant fièrement les couleurs de leur ville et de leur club.»

Ce nouveau maillot third est bleu ciel avec un imprimé composé de multiples cercles de taille différente. Ces cercles représentent en réalité les mouvements circulaires des coupoles en breakdance dont la vitesse s'intensifie au fur et à mesure.

Sur cette tenue, on peut aussi apercevoir que Puma a décidé d'utiliser un vert fluo inhabituel pour le fanion du club et le logo de Puma tandis que le logo du sponsor Uber Eats reste blanc.

Un short bleu et des chaussettes bleu ciel complètent la nouvelle tenue third de l'Olympique de Marseille qui est complétée notamment par une gamme training déclinée sur la base du maillot third hip-hop. À noter que ce tout nouveau kit sera porté dès ce dimanche au Groupama Stadium pour le choc de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats entre les deux olympiques, à savoir l'OL et l'OM.

