OM-PSG : la frustration de Mattéo Guendouzi

C'était le match le plus attendu du week-end, et ce depuis plusieurs semaines. Si le Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-0, J11 de Ligue 1) n'a pas accouché d'une pluie de buts, la rencontre a réservé son lots de surprises et de rebondissements. Deux buts ont par exemple été refusés aux deux équipes en première période. D'abord au club de la capitale, quand Neymar avait forcé Luan Peres à tromper son propre gardien, puis à Arkadiusz Milik, pour une position de hors-jeu de Pol Lirola au cours de l'action. Dans un stade Vélodrome en surchauffe et prêt à exploser, Achraf Hakimi a ensuite été expulsé à la 57ème minute pour une faute en position de dernier défenseur sur Cengiz Ünder. Malgré ces circonstances favorables, les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas réussi à trouver la faille face à une défense parisienne qui a tenu bon.

Après la rencontre, Mattéo Guendouzi a regretté que la domination de son équipe ne se soit pas concrétisée. « Dans l'ensemble on a fait un bon match, on a eu pas mal de situations, notamment en 2ème mi-temps. C'est un point pris, on voulait les trois points, on méritait de prendre les 3 points, on a été au dessus d'eux. Je pense qu'il y a clairement carton rouge (pour Hakimi, NDLR). Les arbitres n'ont pas été favorables ou pas, ils ont pris les bonnes décisions, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Un point ne nous suffit pas, on voulait les trois points. On a eu des situations et eux n'en ont pas eu beaucoup », a ainsi lâché le joueur prêté par Arsenal au micro de Prime Vidéo.