Ligue 1 : dans une ambiance électrique, l'OM et le PSG se quittent dos à dos

En clôture de la 11ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain pour un Classique forcément très attendu. Vainqueur facile (4-1) du FC Lorient dimanche dernier, l'OM rêvait de se payer le scalp de l'ogre parisien ce soir. De son côté, le PSG victorieux difficilement d'Angers (2-1) vendredi dernier espérait montrer son meilleur visage face à l'ennemi marseillais. Pour ce choc, Jorge Sampaoli alignait un 3-2-4-1 avec Milik en attaque. Mauricio Pochettino optait pour un 4-2-3-1 avec les quatre fantastiques Di Maria, Neymar, Messi et Mbappé. Le Vélodrome sifflait copieusement le nom de l'Argentin à l'annonce des compositions d'équipes. Dès les premiers instants du match, l'OM mettait la pression sur les buts parisiens et Milik à la réception d'un coup franc frappé par Payet ne cadrait pas sa tête (4e). Le PSG pensait ouvrir le score à la 14ème suite à un but contre son camp de Luan Peres, mais la VAR refusait logiquement le but pour une position de hors-jeu de Neymar. Sept minutes plus tard, l'OM pensait à son tour ouvrir le score par Milik mais Lirola se trouvait en position de hors-jeu au début de l'action (21e).

Cinq minutes plus tard, les homme de Pochettino se procuraient une belle opportunité. Sur la gauche, Di Maria distillait un bon centre dévié par Saliba pour Messi dont la tête était déviée en corner par Lopez (26e). Le Paris SG poussait et Di Maria lançait Mbappé qui butait sur Lopez. Le portier olympien s'interposait dans la foulée devant Neymar et sauvait les siens (31e). Juste avant la pause, le PSG devait composer avec la sortie prématurée de Marco Verratti touché à la hanche (45+5). Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain évoluait rapidement à dix avec l'expulsion d'Hakimi suite à une faute à l'entrée de la surface sur Under (56e). Juste après l'heure de jeu, les hommes de Sampaoli manquaient l'ouverture du score. Sur la gauche, Payet distillait un bon centre pour Ronger dont la tête croisée filait juste à côté (65e). Dans le dernier quart d'heure, l'OM poussait et Lirola centrait pour De la Fuente seul face à Navas qui manquait sa volée (77e). Avec ce résultat nul (0-0), le PSG comptait sept longueurs d'avance sur le RC Lens en tête de la Ligue 1. De son côté, l'Olympique de Marseille grimpait à la quatrième place.

