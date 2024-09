Bonne nouvelle pour le SM Caen de Kylian Mbappé

Treizième de Ligue 2 après 6 journées, le Stade Malherbe de Caen n’a pas démarré de la meilleure des façons sa saison 2024-25 (7 points, 2 victoires, 1 nul et 3 défaites). Ce qui n’est pas rassurant alors que l’écurie française est ambitieuse après le rachat du club par Kylian Mbappé, via sa société d’image Interconnected Ventures. Malgré ce mauvais départ, le capitaine des Bleus et ses équipes ont reçu une bonne nouvelle ce mercredi.

La suite après cette publicité

En effet, la LFP a communiqué concernant la décision de la DNCG à l’égard du club tricolore. «Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2024-2025, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris la décision suivante en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : SM Caen. Confirmation de l’absence de mesure prise à l’égard du club par la DNCG à la suite du changement d’actionnaire majoritaire.» Une bonne chose pour le SM Caen de Mbappé.