Le FC Barcelone est proche de se séparer d'un premier indésirable

On le sait, le FC Barcelone veut se renforcer de façon considérable lors de ce mercato. Avec Dani Alves et Ferran Torres, Joan Laporta a frappé deux premiers coups, alors qu'un joueur de pointe est encore attendu d'ici la fin du mercato. Malgré leur situation financière compliquée, les Catalans peuvent recruter et s'offrir quelques cadeaux. Même s'il faut également dégraisser...

De nombreux joueurs sont candidats à un départ cet été, à commencer par ceux qui occupent énormément d'espace dans la masse salariale du club : Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Ousmane Dembélé, qui a déjà fait savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat qui expire en juin. Puis, il y a ces joueurs aux revenus un peu plus modeste, mais dont un départ ferait quand même du bien.

Un retour au pays

Parmi eux, il y a Neto, le portier remplaçant. Et ça tombe bien, contrairement à d'autres, le principal concerné souhaite partir. Comme l'indique Sport, ses heures à Barcelone sont comptées. L'ancien de la Juventus et de Valence est tout proche de faire ses valises, alors que Flamengo est passé à l'attaque ces derniers jours. Une option qui séduit le gardien arrivé en 2019.

Avec son départ, le Barça pourrait donc toucher un petit chèque et économiser un montant environnant les 5 millions d'euros annuels, correspondant au salaire brut du joueur. Le premier d'une longue liste... Iñaki Peña, le portier formé à La Masia, devrait prendre la relève et s'emparer de la place de numéro 2 derrière Marc-André ter Stegen.