Ligue des Champions : du lourd à venir pour le PSG et Lille !

Rythmée, séduisante et emballante, cette phase de poules de Ligue des Champions 2021/2022 a tenu toutes ses promesses. Dans un groupe solide où Manchester City, le RB Leipzig et le Club Bruges étaient en course, le Paris Saint-Germain s'est bien battu et termine à une décevante deuxième place. Dès lors, le club de la capitale peut s'attendre à un tirage au sort terrible. Les hommes de Mauricio Pochettino vont rencontrer une équipe qui a terminé première de sa poule. Certes, ce ne sera pas Manchester City puisque les Anglais proviennent du même groupe ni même le LOSC qui a terminé premier et qui, en tant qu'équipe française, ne peut pas croiser le PSG dés les huitièmes de finale.

Dès lors, la bande de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar peut se préparer à un tirage au sort XXL. Déjà, Liverpool et le Bayern Munich, qui ont fait carton plein, s'annoncent comme d'effroyables adversaires et ce ne serait pas aisé pour le Paris Saint-Germain d'affronter déjà l'un de ces cadors. Même son de cloche pour le Real Madrid qui retrouve des couleurs avec Carlo Ancelotti. Sur le papier inférieur au Paris Saint-Germain, l'Ajax Amsterdam, qui a fait carton plein, fait figure d'adversaire dangereux et ne sera pas du tout à prendre à la légère.

Des chocs qui s'annoncent pour le PSG et Lille.

La Juventus, qui a su subtiliser la première place du groupe H à Chelsea ce mercredi soir, s'annonce comme un adversaire plus abordable pour les Franciliens. Mais attention, une bête blessée peut toujours mordre et il ne faudra pas sous-estimer la Vecchia Signora. Manchester United, qui a terminé en tête de son groupe, semble davantage à la portée du Paris Saint-Germain, mais attention ! Le fiasco de 2019 contre les Red Devils et la présence de Cristiano Ronaldo en face n'en font pas un tirage évident pour autant.

De son côté, le LOSC, qui vient de finir premier de son groupe après son succès contre Wolfsbourg (3-1), ne pourra pas rencontrer un deuxième issu du groupe G soit Salzbourg, ni l'autre équipe française, à savoir, le Paris Saint-Germain. Dès lors, le LOSC a six potentiels adversaires. L'Atlético de Madrid pour son expérience européenne mais aussi le tenant du titre Chelsea sont les tirages les plus complexes. Même son de cloche pour l'Inter Milan qui retrouve ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2012. En revanche, le Sporting CP, Benfica et Villarreal ou l'Atalanta (qui se rencontrent demain) semblent plus dans les cordes du LOSC. Réponse lundi midi avec le tirage au sort !