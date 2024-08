Álvaro González va faire son retour en Europe

Álvaro González est à un pas du Sporting Gijón. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille s’apprête à faire son retour en Europe, après deux ans en Arabie saoudite avec Al-Nassr, aux côtés de Cristiano Ronaldo, puis à Al-Qadsiah. D’après La Voz de Azturias, le club espagnol attendrait que le défenseur de 34 ans soit présent dès la semaine prochaine à l’entraînement avec le groupe.

Libre de tout contrat, l’ancien joueur de Villareal va donc rejoindre la deuxième division espagnole avec Gijón. Un championnat dans lequel il avait déjà évolué, il y a 11 ans, du côté de Saragosse et dans lequel il avait performé avec 39 matchs disputés pour 1 but et 2 passes décisives à l’époque. À 34 ans, le vainqueur de l’Euro espoirs 2013 avec la Roja s’apprête donc à faire son retour sur les terrains de son pays, pour la première fois depuis son départ à Marseille en 2019.