PSG : la réponse de Luis Enrique aux états d’âme de Bradley Barcola

Si le PSG a galéré pour se défaire d’Espaly (N3) en Coupe de France, Bradley Barcola en a profité pour se redonner un peu de confiance. Avec une passe décisive (pour Désiré Doué) et un but, l’ailier de 22 ans a mis fin à une impressionnante disette de 10 rencontres consécutives toutes compétitions confondues sans être décisif. Son état de forme commençait à inquiéter, lui qui cumule tout de même 11 réalisations et 3 offrandes en 26 matchs depuis le début de la saison. Il a en partie dévoilé les raisons de cette méforme mercredi soir devant la presse, affirmant qu’il ne se sentait pas au mieux durant cette période dans sa vie privée.

« Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là. » Sa franchise a surpris. Il n’est pas habituel de voir un sportif s’exprimer sur sa fraîcheur mentale au sortir d’un match, d’autant que le sujet peut être parfois tabou. C’est tout à l’honneur de l’international français, qui est soutenu par son club et son entraîneur, Luis Enrique, en ces temps plus compliqués.

Luis Enrique au soutien de Barcola

«Bradley se comporte comme d’habitude, rétorque le technicien espagnol en conférence de presse, à la veille du déplacement à Lens (17h, ce samedi). Je suis d’accord, le foot n’est pas la chose la plus importante dans la vie. C’est la chose la plus importante parmi les choses les moins importantes de la vie. Parfois, on peut être à un niveau inférieur. Bradley, je le trouve comme d’habitude. Il a retrouvé le chemin du but, il a délivré des passes décisives. Je suis très content de ses progrès depuis l’année dernière. Les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas. Rien n’est linéaire.» Luis Enrique a d’ailleurs des idées pour le Français.

La venue dans les prochaines heures de Khvicha Kvaratskhelia va renforcer la concurrence aux postes offensifs, notamment dans le couloir gauche, propriété de l’ancien Lyonnais depuis un an environ. Luis Enrique compte utiliser sa polyvalence, alors qu’il a presque toujours évoluer sur cette même position depuis le début de saison. «Bradley est un joueur qui peut jouer aux trois positions possibles: à gauche, à droite, et aussi comme numéro 9. Il a une polyvalence en attaque, ça me plaît. L’objectif est de continuer d’utiliser les joueurs en fonction des intérêts de l’équipe.» Une nouvelle corde à l’arc offensif du PSG.

