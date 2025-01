PSG : les touchantes confidences de Bradley Barcola sur sa méforme

Le PSG a échappé au pire hier. Opposé à Espaly lors des 16es de finale de la Coupe de France, le club de la capitale s’en est sorti de justesse avec un succès 4-2. Les joueurs de Luis Enrique auront mené 10 minutes dans cette rencontre et auront couru après le score pendant 34 minutes face à cette équipe en position de relégable dans son groupe de National 3. On a bien failli assister hier à l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe de France, pourtant déjà riche en la matière. «On a mal commencé le match, on s’est fait surprendre. Heureusement, on a su remettre du gaz en fin de match pour se rattraper, on va retenir que la victoire», assurait Bradley Barcola après la rencontre.

L’ailier de 22 ans a sans doute été l’un des Parisiens à qui cette rencontre aura fait du bien. Il aura été l’un des artisans du renversement de situation de son équipe grâce à une passe décisive pour Doué (sur le but du 2-1) et une réalisation en fin de rencontre (pour le 3-2) qui a définitivement mis le PSG sur la route de la qualification. L’international français met ainsi fin à sa très longue disette. Après un début de saison canon, Barcola a perdu de sa superbe à partir de la mi-automne. Pire encore, il ne s’était pas montré décisif depuis le 9 novembre et un doublé face à Angers en Ligue 1, soit un total de 10 matchs toutes compétitions confondues. Fin de série hier à Clermont.

Barcola : «Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres»

Luis Enrique n’avait pas hésité à parler d’un manque de confiance de sa part depuis quelque temps. «C’est vrai qu’il ne traverse pas son meilleur moment. Il reviendra à son niveau parce que c’est un grand joueur» confiait-il dimanche soir après le succès contre Saint-Etienne (2-1). Le principal intéressé a d’ailleurs confirmé qu’il vivait une passe difficile, probablement liée à sa vie privée même s’il ne s’étend pas là-dessus. «Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là.»

Il n’en dira pas plus mais Barcola confirme un moins bien général de sa part depuis plusieurs semaines. La rencontre de Coupe de France face aux amateurs lui fera du bien à la tête et au moral même si l’adversité est à relativiser. Cette prestation intervient en plus de cela à un tournant car le PSG doit accueillir dans les prochains jours sa toute nouvelle recrue, Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien, qui fait l’objet d’une offre de 75 M€, évolue au même poste que l’ancien Lyonnais, sur le côté gauche de l’attaque. La concurrence s’annonce accrue, alors que Désiré Doué peut lui aussi évoluer dans cette position. Barcola doit vite confirmer son rebond, sous peine d’être dépassé par son futur concurrent.