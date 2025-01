PSG : l’inquiétante disette de Bradley Barcola

Un doublé contre Angers le 9 novembre dernier et depuis plus rien. Loué pour son début de saison sous le maillot parisien, Bradley Barcola (22 ans) marque clairement le pas ces dernières semaines. Si l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais reste le meilleur buteur de son équipe, à égalité avec Ousmane Dembélé (10 réalisations), le numéro 29 des champions de France en titre traverse une crise de confiance certaine, à l’heure où Désiré Doué monte lui en puissance et que Khvicha Kvaratskhelia pourrait rapidement poser ses valises dans la Ville Lumière. Dimanche soir, en clôture de la 17e journée de Ligue 1, l’international français (11 sélections, 2 buts) a d’ailleurs malheureusement confirmé la tendance actuelle.

Auteur d’une performance globalement cohérente, le droitier d’1m82 a pourtant eu les occasions de mettre fin à cette terrible spirale négative. Après une première inspiration géniale en trouvant Senny Mayulu d’une subtile talonnade, le protégé de Luis Enrique était tout proche d’inscrire son 11e but de la saison mais Gautier Larsonneur en décidait autrement en détournant parfaitement sa frappe enroulée du droit (35e). Maladroit, le natif de Lyon faisait ensuite preuve de malchance lorsque Benoît Millot, après consultation du VAR, refusait son but pour une faute sur Benjamin Bouchouari (39e).

Plus de deux mois sans marquer…

Au retour des vestiaires, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 poursuivait son entreprise mais manquait toujours autant de réussite. Si ses nombreuses percées auront mis à mal Dennis Appiah, le Français quittait finalement la pelouse à dix minutes du terme avec une ligne statistique encore assez pauvre (3 duels remportés sur 9 disputés, 0 dribble réussi, 13 ballons perdus, 2 fautes). Remplacé par Warren Zaïre-Emery, Barcola confirmait ainsi sa mauvaise période. Moins tranchant, souvent pris dans le duel et surtout en manque d’efficacité criant face au but, le Français était pourtant largement soutenu par son entraîneur au coup de sifflet final.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 43 17 +31 13 4 0 46 15 16 ASSE 16 17 -21 5 1 11 16 37

«C’est de la confiance, plus que de la technique. C’est ce que j’essaie de lui transmettre. Il est sensationnel, exceptionnel et le fait qu’il ne marque pas ne le rend pas moins fort. Il a moins de confiance, c’est vrai. Mais il apporte à l’équipe ce que nous voulons pour un joueur d’attaque. Il donne des buts, travaille défensivement pour le collectif. Il est conforme au joueur que nous sommes allés chercher il y a un an et demi. Mais c’est vrai qu’il ne traverse pas son meilleur moment. Il reviendra à son niveau parce que c’est un grand joueur», avouait le technicien espagnol. En attendant de retrouver un Bradley Barcola au top, le PSG peut quoi qu’il en soit, aujourd’hui, s’appuyer sur un Ousmane Dembélé éblouissant.