Strasbourg : l’avenir d’Habib Diarra et Habib Diallo totalement relancé

Un mercato peut parfois basculer en un changement dans l’organigramme. C’est exactement ce qui se passe à Strasbourg. En Alsace, plusieurs changements drastiques ont eu lieu ces dernières heures entre le passage sous le pavillon de Chelsea et alors que Marc Keller a été maintenu à la présidence du club. Deux modifications majeures qui rebattent les cartes pour l’été. Alors que les Strasbourgeois avaient de grands risques de se faire dépouiller, le RCSA pourrait finalement conserver ses meilleurs éléments ou les vendre au prix fort. C’est, par exemple, le cas pour Habib Diarra. Le milieu né au Sénégal de 19 ans s’est imposé dans l’entrejeu de Frédéric Antonetti cette saison avec 30 matches disputés cette saison.

Auteur de belles performances qui ont tapé dans l’œil du RC Lens, prêt à mettre 11 millions d’euros pour obtenir le transfert de Diarra, l’avenir de ce dernier devrait être reconsidéré avec l’arrivée de BlueCo, consortium d’investisseurs américains soutenu par le fond Clearlake, à la tête du club. 11 millions d’euros ne suffiront plus pour le déloger et il semblerait que les pensionnaires de la Meinau compte sur lui pour l’avenir. Il en va de même pour Habib Diallo. L’attaquant sénégalais, qui compte 20 buts en 38 matches cette saison, est ciblé par le Stade Rennais. Pourtant, l’arrivée du propriétaire américain change encore une fois la donne et le retirer de l’Alsace ne sera pas aisé cet été.

