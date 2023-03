ASSE : Matteo Pavlovic attend son heure

Le 31 janvier tard dans la soirée, Matteo Pavlovic pousse un ouf de soulagement. L’ancien roc défensif du SCO d’Angers signe à Saint-Étienne après avoir roulé toute la journée pour rallier le Forez. Une belle preuve de la détermination de l’ancien joueur du Werder Brême qui souhaitait absolument rejoindre les Verts. De quoi forcément faire plaisir à des supporters stéphanois, qui ont vu plusieurs joueurs refuser de rejoindre le Forez. Cinq semaines après son arrivée, le Croate de 32 ans n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les pros. Si les suiveurs de l’ASSE crient déjà à l’erreur de casting, la vérité est tout autre.

Arrivé dans une condition physique loin d’être optimum (il n’avait plus joué depuis le 13 novembre 2022 avec le club croate de Rijeka), Pavlovic s’est accroché malgré une gastro-entérite qui a freiné sa remise en forme. Mais à force de travail, le n°4 des Verts a disputé ses premières minutes avec la réserve de l’ASSE, montrant qu’il était prêt, au niveau et qu’il n’avait rien perdu de ses qualités de meneur qui ne pourront faire que du bien au club du Forez. Le solide Matteo Pavlovic (1m97, 93kg) attend désormais son heure et un signe de Laurent Battles qui pourrait rapidement faire appel à lui malgré une forte concurrence défensive chez l’actuel 13e de Ligue 2.

