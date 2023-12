L’énorme appel du pied d’un international français à l’OL et à l’OM

A leurs échelles, l’OM et l’OL auront différents besoins lors du mercato hivernal. Une chose est sûre néanmoins : les deux Olympiques devraient avoir besoin d’un milieu de terrain supplémentaire cet hiver. Et alors qu’il est toujours difficile de déloger un joueur en place et important pour un club en pleine saison, il faudra sûrement se creuser les méninges pour trouver une solution habile et efficace. Pourtant ce dimanche, Yann M’Vila a mâché le travail des cellules de recrutements des deux clubs.

Convoité mais toujours sans club suite à la fin de son contrat avec l’Olympiacos, l’international français de 33 ans (22 sélections) s’est proposé à l’OL et à l’OM ce dimanche sur le plateau de Prime Vidéo : «si je suis intéressé à l’idée de rejoindre Lyon ou Marseille ? Oui, ce sont deux bons clubs, avec de très bons projets. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes. Donc pourquoi pas !». Reste à savoir si l’intérêt est réciproque. Réponse dans les prochaines semaines donc !