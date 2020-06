Bundesliga : Leipzig l'emporte à Hoffenheim grâce à Olmo

Le RB Leipzig inaugurait cette 31e journée de Bundesliga avec un déplacement périlleux du côté d'Hoffenheim. Chez son ancien club, Julien Nagelsmann a ramené les trois points de la victoire grâce à une performance consistante de ses hommes, qui auraient pu l’emporter plus largement que sur ce score de 2-0. Les locaux aussi ont raté plusieurs opportunités. Au lieu de ça, ils sont 7es.

L'affaire a rapidement été réglée grâce à un doublé d'Olmo (9e, 11e). Sans ce manque de réalisme devant le but, la faute à Werner notamment, Leipzig aurait dû se mettre à l'abri. Au classement, et en attendant le match de Dortmund à Düsseldorf et surtout le choc entre le Bayern Munich et Gladbach ce samedi (à suivre ne live commenté sur notre site ici), Leipzig confirme sa 3e place et revient à un petit point du BvB.