BL : Leverkusen arrache la victoire au terme d’un scénario fou, Leipzig et Francfort accrochés

La 27e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec le traditionnel multiplex. Avant le choc historique entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, cinq rencontres débutaient sur les coups de 15h30. Solide leader du championnat, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui a décidé de rester au club en fin de saison, voulait asseoir sa suprématie nationale contre Hoffenheim. Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui surprenaient les pensionnaires de la BayArena peu après la demi-heure de jeu. Après un une-deux avec Wout Weghorst, Maximilian Beier ouvrait son pied droit sur la gauche de la surface et trompait Lukas Hradecky (0-1, 33e). Mené à la surprise générale, le Bayer tentait de réagir mais ni Hofmann (45+1) ni Andrich (45+2e) ne trouvaient le cadre. Au retour des vestiaires, les locaux, qui n’ont plus connu la défaite depuis le 27 mai 2023, poussaient un peu plus pour égaliser mais butaient toujours sur un bloc adverse bien en place. Si Wirtz faisait briller Baumann (54e), Andrich libérait finalement ses coéquipiers au bout du temps réglementaire (1-1, 88e).

Inarrêtable cette saison, le Bayer allait même décrocher les trois points dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Schick (2-1, 90+1e). Un succès arraché sur le fil permettant aux hommes de Xabi Alonso de conforter leur première place. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Wolfsbourg est allé s’imposer (2-0) sur la pelouse du Werder Brême, réduit à dix, grâce à une réalisation signée Maxence Lacroix (45+4e) et un but de Lovro Majer (84e). De son côté, Fribourg, porté par Gregoritsch (7e), Röhl (47e) et Doan (57e), a fait lourdement chuter Gladbach (2-0). Malgré la titularisation d’Hugo Ekitike, Francfort n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) contre l’Union Berlin. Enfin, le RB Leipzig, accroché à la pause, est venu à bout de Mayence. Au classement, le RBL remonte provisoirement au 4e rang, Francfort est 6e alors que le Bayer compte désormais 13 points d’avance sur le Bayern, qui s’apprête à défier les Marsupiaux.

Tous les résultats de 15h30

Bayer Leverkusen 2-1 Hoffenheim : Andrich (45+2e) et Schick (90+1e) / Beier (33e)

Werder Brême 0-2 Wolfsbourg : Lacroix (45+4e) et Majer (84e)

Borussia M’Gladbach 0-3 Fribourg : Gregoritsch (7e), Röhl (47e) et Doan (57e)

RB Leipzig 0-0 Mayence

Eintracht Francfort 0-0 Union Berlin