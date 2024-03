Xabi Alonso annonce qu’il reste au Bayer Leverkusen !

C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré quelques semaines tout de même. Cette saison, tout le monde ne parle que du football proposé par le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Depuis son arrivée à la tête de l’équipe en octobre 2022, le technicien espagnol a tout changé. Il n’avait pas fallu attendre longtemps pour voir sa patte sur une équipe avec un effectif tout de même assez plaisant. Et après un peu plus de temps et des ajustements l’été dernier, Xabi Alonso a fini par confirmer qu’il était probablement l’un des entraîneurs les plus intéressants de sa génération.

Cette saison, le Bayer Leverkusen semble même inarrêtable. Leader incontesté de Bundesliga, la formation allemande a déjà 10 points d’avance sur le Bayern Munich à 8 journées de la fin. Mieux encore, le Bayer est tout simplement invaincu en championnat avec 22 victoires et seulement quatre petits matches nuls. Encore en course en Ligue Europa également, Xabi Alonso peut croire en une saison XXL. Et forcément, un profil comme le sien ne court pas les rues. Depuis quelques semaines, il est cité sur les bancs des plus grands clubs d’Europe. Parmi eux, il y avait notamment le Real Madrid mais aussi et surtout Liverpool et le Bayern Munich.

Xabi Alonso veut continuer à grandir en tant que coach

En officialisant les départs en fin de saison de Jurgen Klopp et de Thomas Tuchel, les deux géants européens avaient fait de l’ancien joueur du Real Madrid la priorité. Comme nous vous le révélions, la formation anglaise voulait se reconstruire avec Xabi Alonso alors que le géant allemand misait sur le fait d’offrir un mercato XXL à son futur coach. Mais finalement, après plusieurs jours de réflexion, Xabi Alonso a tranché et il a officialisé sa décision en conférence de presse. «Il y a eu beaucoup de choses concernant mon futur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de matches, beaucoup d’objectifs et on devait être focus sur nos matches. Durant cette trêve, j’ai eu de quoi réfléchir et j’ai eu le temps. J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que je continuais d’être le coach de cette équipe la saison prochaine. J’ai essayé de prendre la bonne décision, j’ai pris la décision la plus naturelle, je pense que c’est le moment d’être ici en tant que jeune coach, c’est ma place», a-t-il lancé avant d’expliquer plus en profondeur sa décision.

«Je sens que c’est la bonne place pour moi. Le club me soutient et me respecte. Les fans me montrent beaucoup d’amour cette saison et même dans les moments durs la saison dernière. Je crois qu’on peut faire une belle saison, le staff m’aide jour après jour à mieux travailler. Les joueurs me donnent de la force, ils veulent être ici et ça me donne l’envie de faire mieux. Mon job n’est pas fini ici. Je suis content ici. En mettant tous les éléments sur la table, je suis convaincu que c’est la bonne décision. C’est un processus, le développement de l’équipe est lié à mon développement en tant que coach. C’est ma première saison (complète, ndlr) en tant que coach. Je dois prouver et gagner en expérience. Dans ce club, je me sens stable, je suis content dans ce club et on travaille ensemble. On est toujours ensemble. J’avais dit que la semaine dernière serait ma deadline. Il fallait se concentrer sur notre saison.» Une très bonne nouvelle pour les supporters du Bayer qui vont donc pouvoir se projeter avec un coach qui semble vouloir construire quelque chose de grand la saison prochaine. Pour les supporters de Liverpool ou du Bayern Munich, il faut désormais regarder ailleurs…