OM : un intérêt pour Martin Braithwaite ?

Sport explique ce vendredi que l'Olympique de Marseille travaille sur le prêt de Clément Lenglet (27 ans) en provenance du FC Barcelone. Mais le défenseur central international tricolore n'est pas le seul indésirable du Barça à plaire aux Ciel-et-Blanc. Miralem Pjanic (32 ans) est également apprécié, on le sait.

Mais ce n'est pas tout. Toujours d'après Sport, le profil de Martin Braithwaite (31 ans) pourrait également plaire aux Phocéens. C'est spécialement son salaire un peu plus abordable (4 M€ par an environ) qui donnerait des idées aux Olympiens pour l'attaquant international danois qui, après être passé par Toulouse et Bordeaux, connaît la Ligue 1 comme sa poche (150 apparitions, 39 buts et 16 passes décisives).