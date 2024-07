Mercato Bayern : quel avenir pour Matthijs de Ligt ?

Ça bouge au Bayern Munich. Battu à plate couture dans la course au titre par le Bayer Leverkusen, beaucoup trop fort pour la concurrence, sorti très tôt en Coupe d’Allemagne par une D3 allemande et éliminé aux portes de la finale en Ligue des champions par le Real Madrid, le club bavarois a réalisé sa plus mauvaise saison depuis plus d’une décennie. Pour espérer retrouver les sommets, le Rekordmeister a donc lancé son opération reconstruction en se montrant actif sur le mercato estival. Sous la houlette de Vincent Kompany, nommé en lieu et place de Thomas Tuchel, les Munichois ont enregistré les arrivées d’Hiroki Ito (Stuttgart), Michael Olise (Crystal Palace) et, dernièrement, Joao Palhinha (Fulham).

Un avenir incertain en Bavière, une porte de sortie en Angleterre

Après avoir déboursé plus de 120 millions d’euros sur le marché des transferts en l’espace de quelques jours et en attendant de possibles futures recrues, le Bayern Munich se prépare dorénavant à effectuer un grand ménage au sein de son effectif. Dans cette perspective, la presse allemande annonçait dernièrement que pas moins de six joueurs, et non des moindres, ne seraient pas retenus en cas d’offre intéressante. Parmi les éléments cités, on retrouvait les noms de Leon Goretzka, Noussair Mazraoui, Joshua Kimmich, Kingsley Coman et Matthijs de Ligt. Si tous ne partiront probablement pas, la route semble barrée pour certains d’entre eux, à l’image du Hollandais.

Longtemps considéré comme un des plus grands espoirs du football néerlandais, Matthijs de Ligt a éprouvé des difficultés à confirmer le potentiel que les observateurs avaient entrevu lors de son passage à l’Ajax Amsterdam. Passé par la Juventus Turin suite à son départ des Pays-Bas avant de rebondir en Bavière en 2022, le joueur de 24 ans a subi un net déclassement sous les ordres de Thomas Tuchel. Relégué dans la hiérarchie en défense centrale, le Batave a mangé son pain noir depuis le banc des remplaçants cette saison et les pépins physiques accumulés entre-temps n’ont pas arrangé sa situation. Avec 29 apparitions toutes compétitions confondues avec les Bavarois et alors que son contrat court jusqu’en 2027, Matthijs de Ligt est à la croisée des chemins.

Erik Ten Hag, clef de voûte des négociations ?

Refusant d’être le troisième ou quatrième choix de Vincent Kompany la saison prochaine, le principal concerné ne semble pas disposé à s’éterniser en Allemagne, surtout quand on sait que le Bayern Munich fait le forcing pour recruter Jonathan Tah, et a vu une porte de sortie s’offrir à lui. En difficulté sur la piste menant à Jarrad Branthwaite compte tenu des exigences financières d’Everton, Manchester United s’est tourné vers le Munichois. Si la presse allemande avançait, à ce titre, que le natif de Leiderdorp avait donné son feu vert pour rallier l’Angleterre, nous vous informions le 9 juillet dernier que les négociations avaient évolué dans le bon sens entre les Red Devils et la représentante du joueur, Rafaela Pimenta. Mais alors que les deux parties entendaient boucler rapidement l’affaire autour d’un deal censé dépasser les 50 M€, un obstacle nommé Leny Yoro est venu se dresser sur la route du Batave.

En effet, Manchester United a frappé un gros coup en enrôlant le défenseur tricolore, longtemps annoncé dans le viseur du PSG et surtout du Real Madrid. Une opération néanmoins couteuse puisque les Red Devils ont dépensé plus de 60 M€ bonus compris pour arracher la pépite de 18 ans au LOSC. En ce sens, la direction mancunienne ne semblerait plus disposée à s’aligner sur les 50 M€ demandés par son homologue bavarois selon les informations de Sky Sports. Pourtant, Erik Ten Hag reste motivé à l’idée de rapatrier son ancien protégé lorsqu’il officiait à l’Ajax Amsterdam. Appelé à commenter la situation du Batave, le technicien de 54 ans a renouvelé son intérêt envers le joueur de 24 ans. « Il reste à voir si Matthijs de Ligt viendra… Je le connais bien. Je voulais le signer il y a deux ans, mais à l’époque, il était déjà proche de rejoindre le Bayern Munich », indiquait l’entraîneur hollandais pour le média local Algemeen Dagblad. Et si Erik Ten Hag était le dernier espoir de Matthijs de Ligt ?