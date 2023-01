OM : le coup de gueule de Pablo Longoria

Si l’on en croit les toutes dernières informations publiées par La Provence, Eric Bailly va écoper de 7 matches de suspension suite à son exclusion en Coupe de France face à Hyères, pour un coup de pied asséné sur le torse de Moussa N’Diaye le 7 janvier dernier. L’information a fuité avant que l’Olympique de Marseille soit prévenu, et le coup est rude à encaisser pour Pablo Longoria, joint par RMC.

La suite après cette publicité

« Si véritablement notre joueur est suspendu sept matchs, ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision dans la presse sans même prendre la peine d’avoir notifié la sanction et prévenu le club concerné. C’est un manque de respect », a-t-il lancé. Longoria ne s’attendait pas à pareille sanction, sachant que Bailly n’a pas joué les deux derniers matches, contre Troyes et Lorient. Si cette sanction était confirmée, le défenseur ivoirien raterait 5 autres rencontres et ne pourrait revenir que pour la 24e journée et un déplacement à Toulouse.

À lire

OM : Igor Tudor juge la sanction d’Eric Bailly