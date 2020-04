Chelsea : Dries Mertens intéressé par le projet

En fin de contrat à Naples à l'issue de la saison, Dries Mertens (32 ans) pourrait faire ses valises cet été. À moins qu'il signe une prolongation de contrat, étudiée par les dirigeants des Partenopei. Mais un départ reste d'actualité et Chelsea souhaite en profiter. Les Blues veulent se renforcer en attaque. Ils avaient déjà tenter de le faire signer en hiver mais cela ne s'était finalement pas fait.

Une arrivée de l'international belge (90 sélections, 18 buts) contre une indemnité de transfert nulle est d'autant plus intéressante. De plus, le joueur lui-même est intéressé pour rejoindre le club anglais à en croire le Daily Mail. Frank Lampard s'accroche à cet espoir de ramener Dries Mertens à Londres et pourrait frapper un grand coup après avoir déjà recruté Hakim Ziyech du côté de l'Ajax Amsterdam. L'AS Monaco et l'Inter sont aussi sur le dossier.