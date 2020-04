L'AS Monaco dans une lutte féroce pour l'opportunité Dries Mertens

Attaquant vedette du Napoli avec Lorenzo Insigne, Dries Mertens (32 ans) s'est construit sa légende du côté du Stadio San Paolo. Le buteur belge porte le maillot des Partenopei depuis désormais sept saisons et a fait preuve de caractère et d'efficacité au cours de son parcours napolitain. Si bien qu'il a dépassé la légende Diego Maradona en terme de buts marqués sur la tunique bleue ciel et compte 121 réalisations. Cela le place en tant que meilleur buteur de l'histoire du club à égalité avec une autre légende Marek Hamsik. Néanmoins, la dernière saison a été plus compliquée avec 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues en 29 matches.

En difficulté comme de nombreux de ses coéquipiers, le natif de Louvain a dû attendre l'arrivée de Gennaro Gattuso pour retrouver en efficacité. Arrivant en fin de contrat à l'issue de la saison, il ne devrait plus porter le maillot napolitain. Même si les discussions pour une prolongation avec le directeur sportif Cristiano Giuntoli sont toujours en cours et qu'une possibilité de rester deux années supplémentaires existe, la tendance reste plus favorable à un départ. Surtout en prenant en compte les dernières informations révélées par France Football. Le magazine français explique que la lutte pour signer le Belge va faire rage.

L'AS Monaco n'est pas en pole position

L'hiver dernier déjà, la presse italienne évoquait une offre de l'AS Monaco pour l'ancien joueur du PSV Eindhoven. Celle-ci faisait état d'un contrat de deux ans ainsi qu'un salaire annuel de 5 millions d'euros et d'une prime à la signature de 5 millions d'euros. Des chiffres très intéressants même si le joueur ne semble pas avoir fait de Monaco sa priorité puisqu'il aimerait un défi plus intéressant sportivement. Celui-ci pourrait venir de l'Inter Milan où Antonio Conte attend toujours un attaquant pour épauler Lautaro Martinez et Romelu Lukaku depuis la non-venue d'Olivier Giroud cet hiver.

La possibilité d'associer Romelu Lukaku et Dries Mertens comme en sélection belge pourrait être intéressante. Le média français explique aussi que Chelsea est très intéressée par Dries Mertens. Michy Batshuayi et Olivier Giroud étant sur le départ cet été, il faudra trouver un attaquant pour épauler Tammy Abraham. Un choix d'expérience qui ne ressemble pas aux autres cibles évoquées jusqu'à présent (Moussa Dembélé, Gian-Luca Waldschmidt, Timo Werner, Fedor Chalov ...) Enfin, l'AS Roma a également placé ses billes dans ce dossier ainsi que plusieurs écuries chinoises. Quoi qu'il advienne, le mercato de Dries Mertens s'annonce volcanique cet été.