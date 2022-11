CdM 2022, EdF : Didier Deschamps évoque l'option Camavinga au poste de latéral gauche

La suite après cette publicité

Après la blessure et le forfait de Lucas Hernandez, Didier Deschamps n'a plus que Theo Hernandez en tant que pur latéral gauche. En cas de blessure ou de suspension, le sélectionneur tricolore sera obligé de bricoler durant ce Mondial. Mais il a rapidement expliqué qu'il avait des solutions. La semaine dernière, on a appris qu'il a testé Eduardo Camvinga à ce poste. En conférence de presse, il a évoqué la possibilité de placer le Madrilène à gauche.

«Demandez-moi s'il va jouer demain mais je ne vous le dirai pas. Adrien Rabiot a déjà été utilisé, Jules Koundé aussi a pu compenser des absences. Eduardo a pu le faire. Il a même joué défenseur central dans son historique. Ce ne sont pas des spécialistes mais il y a des alternatives devant lui». Concernant cette option Camavinga en tant que latéral gauche, Aurélien Tchouameni a avoué que cela l'avait surpris. «Je n'avais pas forcément vu les aptitudes de Cama en latéral gauche. Mais le coach les a décelés. Le groupe a confiance en lui, il a les qualités pour remplir ce rôle. Il montrera son meilleur visage». À lui de jouer ! Il pourrait être testé à ce poste demain face à la Tunisie.