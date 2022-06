L'Italie, la Belgique et la Croatie veulent affronter l'Algérie

À quelques mois du début de la Coupe du monde, les sélections essayent déjà de se préparer pour cette échéance et des matches de préparation commencent à être planifiés. Si cette année la tenue de la Ligue des Nations et le Mondial en pleine saison n'aident pas vraiment à s'organiser, certaines sélections espèrent avoir le temps de disputer des amicaux en novembre. C'est notamment le cas de la Belgique et de la Croatie qui aimeraient défier l'Algérie.

La suite après cette publicité

Les deux équipes qualifiées pour le Mondial et dans le même groupe affronteront le Maroc lors de cette Coupe du monde. Et pour se préparer à cette rencontre, la Belgique et la Croatie ont donc ciblé l'Algérie, autre pays du Maghreb mais qui n'a pas su se qualifier, pour organiser un match amical juste avant le début de la compétition. C'est le sélectionneur Djamel Belmadi qui l'a révélé au micro de la FAF TV. «En accord avec les clubs, il y aura une possibilité de jouer un ou deux matches amicaux en novembre prochain. Comme l'Italie par exemple, qui ne va pas disputer le mondial. On a eu une demande de la part des Italiens il n'y a pas si longtemps. Il y a aussi la Suède, la Croatie et la Belgique, qui nous ont sollicité dernièrement.»