Fiorentina : la femme de Ribéry en remet une couche après le cambriolage

De retour de la victoire de son équipe à Parme (2-1), Franck Ribéry a eu la mauvaise surprise de trouver son domicile cambriolé. L’ancien international français a été choqué par ces événements, au point de réfléchir à la suite de sa carrière : « Nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être » a-t-il prévenu.

Le plus important restera la sécurité de sa famille. Et sa famille, c’est notamment sa femme qui s’est elle aussi exprimée après le cambriolage. Sur son compte Instagram, elle a indiqué avoir peur pour son avenir dans la ville : « J’aime Florence, cette ville qui nous a accueillis si chaleureusement. Mais je suis blessée en tant que femme, épouse et mère. C’est vrai, nous ne sommes pas les premiers à qui cela soit arrivé, mais j’ai le droit d’être triste et d’avoir peur. » Un avis qui peut évidemment compter dans la réflexion de Franck Ribéry de poursuivre l’aventure à Florence et avec la Fiorentina.