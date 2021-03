Monaco : Henrichs veut rester à Leipzig

Prêté à Leipzig depuis l’été dernier par l'AS Monaco, Benjamin Henrichs (24 ans) connaît un exercice compliqué à cause d’une blessure à la rotule qui l’a éloigné des terrains de novembre à mars. Malgré tout, le latéral droit allemand souhaite continuer avec le RBL la saison prochaine et ne veut plus retourner sur le Rocher.

«C'est définitivement mon objectif de rester à Leipzig. Depuis que je suis ici, j'ai vu ce dont le club est capable et le potentiel qu'il a encore», a-t-il expliqué au journal Kicker. Le joueur formé au Bayer Leverkusen avait été acheté 20 millions d’euros par Monaco en 2018. Son prêt est assorti d’une option achat, reste maintenant à savoir si Julian Naglesmann et ses dirigeants souhaiteront la lever.