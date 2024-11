Real Madrid - AC Milan : les compositions probables

Nouveau choc en Coupe d’Europe. Ce mardi soir sur la pelouse de Santiago-Bernabéu, 22 Ligues des Champions se feront face. Vainqueur à 15 reprises de la compétition, le Real Madrid reçoit l’AC Milan et ses 7 trophées, pour une rencontre qui s’annonce déjà haletante. Après la lourde défaite 0-4 lors du dernier Clásico face au FC Barcelone, les joueurs madrilènes doivent se racheter devant leur public. Les Merengues, se retrouvent, pour rappel, maintenant à 9 points de leur rival. Une réaction est donc vivement attendue aujourd’hui.

La situation n’est pas plus glorieuse pour leurs adversaires. Dans leur championnat, les hommes de Paulo Fonseca peinent à se distinguer cette saison, occupant une décevante 7e place après 10 journées ( 5 victoires, 3 défaites et 2 nuls). En Ligue des Champions, le bilan est tout aussi mitigé, avec une seule victoire contre le Club Bruges et deux défaites face à Liverpool et Leverkusen. En somme, une dynamique peu favorable dont Ancelotti et ses troupes espéreront tirer parti, ce mardi soir.

Du classique pour Madrid ?

Carlo Ancelotti va pouvoir compter sur un groupe presque au grand complet à l’exception des absents habituels, à savoir, David Alaba, Dani Carvajal et Thibaut Courtois, toujours pas remis de leurs blessures respectives. Pour cette rencontre, le coach italien devrait opter pour un 4-3-3, afin de renforcer son milieu de terrain et, surtout, de trouver les meilleures positions pour Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé. Le quotidien espagnol AS explique :«avec un effectif reposé après dix jours sans jouer et quasiment sans blessés, Ancelotti pourra aligner son onze presque habituel. Tchouameni, Valverde et Bellingham sont fixés dans l’entrejeu, et le quatrième poste de milieu de terrain est à prendre entre le Croate Modric, meilleur techniquement mais moins physique vu son âge (39 ans, NDLR), et le Français Camavinga, moteur, mais moins véloce». Muet lors des deux derniers matches en Ligue des Champions des Merengues, face à Lille puis Dortmund, Kylian Mbappé devra tenter aujourd’hui de retrouver le chemin des filets. Le capitaine des Bleus pourra s’appuyer son compère, Vinicius Júnior. Côté défense, Lucas Vázquez, Militão, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy devront se positionner dans le XI de départ. Lunin occupera, sans suprises, les cages du club.

De son côté, le club italien, dirigé par Fonseca depuis le début de saison, rêve d’enchaîner une deuxième victoire européenne consécutive (2 défaites, 1 victoire), après son succès à domicile contre le Club Bruges (3-1). Rafael Leão sera titulaire à gauche, comme l’a annoncé son entraîneur lors de la conférence de presse d’avant match. «Après deux matches avec Noah Okafor comme titulaire, il est clair que Leão aura tous les regards braqués sur lui, en partie à cause de la pression médiatique, mais aussi en partie parce qu’il excelle dans les matches importants. Il y a un an, contre le PSG, il a joué à merveille, tout comme Loftus-Cheek», commente la Gazzetta. Avec lui en attaque, comme toujours, Morata et Pulisic seront là pour porter les Rossoneri, selon la presse italienne. Pour essayer d’endiguer les offensives madrilènes, Fikayo Tomori et Malick Thiaw occuperont la chanière centrale. Les deux côtés seront complétés Theo Hernandez et Emerson. Le rendez-vous est donc donné ce soir à 21h.