PSG : la mise au point de Nasser Al-Khelaïfi sur Luis Campos

C’est une grosse soirée pour le PSG ce soir, avec la cérémonie d’inauguration du Campus PSG, à Poissy. Un évènement pendant lequel le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole devant les journalistes et les invités. Il a notamment évoqué le cas Luis Enrique et la prolongation du tacticien espagnol, mais aussi celle de Luis Campos, convoité par Arsenal et au cœur de quelques tensions à Paris récemment. Sa prolongation, contrairement à celle du coach, ne semblait d’ailleurs pas vraiment avancer.

« C’est important pour vous les médias de comprendre qu’on a le temps. Je suis très content et fier aujourd’hui de mon équipe. On joue au foot. On a une identité. On n’est pas pressé et on est content de cette stratégie. Luis Enrique et Campos font du très bon travail. J’ai confiance en leur prolongation. Je veux les garder », a confié le Qatari. Comme ça, c’est clair.