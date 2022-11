Bayern : Benjamin Pavard "a reconnu son erreur" selon Julian Nagelsmann

Ce mardi en Ligue des Champions, le Bayern Munich a assuré la première place du groupe C en s'imposant face à l'Inter (2-0). Une victoire importante donc pour les Bavarois mais peut-être encore un petit peu plus pour Benjamin Pavard. Pour cette rencontre, le Français a été titularisé par son entraîneur, Julian Nagelsmann, et a même ouvert le score en première période, à la demi-heure de jeu, sur un corner botté par Joshua Kimmich (32e). Le défenseur tricolore a d'ailleurs été chaleureusement félicité par l'ensemble de ses coéquipiers après cette réalisation. Après un début de saison mitigé, cette rencontre devrait permettre au joueur de 26 ans d'être un peu plus serein notamment après les révélations de ses déboires extra-sportifs.

En effet, Benjamin Pavard a été arrêté au volant en état d'ébriété, il y a six semaines de cela. Dans la foulée, son permis a été confisqué, avant d'autres éventuelles sanctions, par la police allemande et le Bayern Munich a aussi infligé une amende (à cinq chiffres) à son défenseur. Interrogé sur les problèmes du Français en dehors du pré après la victoire du club bavarois ce mardi, Julian Nagelsmann a confirmé la nouvelle en affirmant que le latéral avait reconnu son erreur. « Le club a bien réagi, Benjamin (Pavard) a bien réagi, il a reconnu son erreur, et c’en est une, c’est sûr ! » s'est exprimé à ce sujet l'entraineur allemand avant de poursuivre : «je me réjouis qu’il ait marqué un but important lors d’une journée qui n’a pas été facile.» Une déclaration qui devrait faire plaisir à l'intéressé.