CdF : Lille s’impose aux tirs au but et élimine l’OM

Pour ce choc des 1/16es de finale de la Coupe de France, le Vélodrome de l’Olympique de Marseille recevait le LOSC. Et devant son public, Roberto De Zerbi alignait son équipe type, avec Greenwood, Maupay, Rabiot et Rongier, à l’exception du gardien, De Lange. Côté Dogues, Cabella, Bakker Haraldson, Mukau et André étaient alignés pour aller chercher une place en 8es de finale. Le début de match était pourtant très calme, avec une légère domination phocéenne.

Le premier fait de jeu intervenait ensuite avec un sauvetage de Gudmundsson, qui s’est fait mal en heurtant le poteau pour sauver une frappe de Greenwood (10e). Mais il faudra attendre après la demi-heure de jeu pour une première frappe cadrée. Sur un corner lillois, la défense s’est mal positionnée et laissait Greenwood partir tout seul défier Mannone… mais l’Anglais manquait son duel devant la main ferme du portier du LOSC (36e). Maupay pensait ensuite marquer sur une belle percée de Greenwood, encore, mais le Marseillais touchait le ballon de la main (42e).

Lille a bien tenu

Même chose pour les Dogues au retour des vestiaires. Servi en retrait dans la surface de réparation, Bakker pensait ouvrir le score d’une frappe puissante, mais touchait également le ballon de la main (47e). Mais les hommes de Genesio montaient en puissance au fil de cette seconde période et après une belle passe de Meunier, David servait en retrait Haraldsson, oublié par Cornelius, qui pouvait ouvrir le score (1-0, 69e). L’OM était alors dos au mur et devait tout faire pour revenir.

Par la voie de Höjbjerg, l’OM obligeait Mannone à sortir le grand jeu pour éviter l’égalisation (72e). L’OM poussait ensuite, mais se frottait à une défense lilloise héroïque en cette fin de match. Greenwood trouvait même le poteau en fin de match (90e+2), alors que Lille manquait la balle de break (87e). Mais sur la dernière action du match, Luis Henrique lâchait une sublime frappe pour égaliser à la dernière seconde et envoyer l’OM aux tirs au but (1-1, 90e+6).

Finalement, après un arrêt de Mannone devant le héros Luis Henrique, puis Rowe, c’est bel et bien le LOSC qui s’est qualifié et rejoint les 8es de finale de Coupe de France (1-1, 4-3 t.a.b.). Une désillusion pour l’OM, qui a cru à l’exploit et aurait pu être un candidat sérieux au titre.