La presse espagnole tire à boulets rouges sur le Real Madrid, un retour de Neymar divise le FC Barcelone

Le Real Madrid très critiqué après son élimination

Encore en course hier sur les coups de 21h pour un doublé championnat-Ligue des Champions, le Real va devoir se résoudre à aller chercher la Liga depuis la fin de soirée. Battus par Chelsea (1-1 ; 0-2) lors des demi-finales de la Champions' League, les Madrilènes ont perdu gros hier et la presse espagnole le sait. Elle tire à boulets rouges ce matin sur les hommes de Zinedine Zidane (et sur ZZ lui-même) même si elle reconnaît la supériorité des Anglais à Stamford Bridge. «Madrid écrasé par un train», titre notamment Marca. Pour le quotidien, les joueurs «étaient épuisés et égarés» sur le terrain. Pour As, c'était un Real «sans forces» qui s'est présenté à Londres. Le média ne comprend pas également les choix de Zidane de titulariser Eden Hazard et d'aligner Vinicius Junior en position de piston droit. Pour El País, «le Real n'avait rien à dire, rien à proposer» hier. C'est «un retour à la maison mérité», écrivent en chœur Sport et Mundo Deportivo ce jeudi.

Un retour de Neymar divise le Barça

La presse catalane avait prévenu : si le Paris Saint-Germain se faisait sortir de la Ligue des Champions par Manchester City, elle allait encore en faire des caisses sur l'avenir de Neymar. À peine plus de 24 heures après la sortie de route, c'est donc le cas ce matin en une de Mundo Deportivo. Pour le média, Neymar est lassé des critiques qu'il subit en France sur son niveau de jeu et son implication au sein du club. Alors, il songerait à retourner à Barcelone. Le FCB est prêt à le rapatrier, mais Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas laisser partir sa star. Pour As, il y a aussi un autre problème au fantasme catalan. Ce retour du Brésilien diviserait au sein même du FC Barcelone. Il y a ceux qui voudrait lui laisser une nouvelle chance, comme Joan Laporta, et ceux qui lui en veulent toujours d'avoir filé en 2017. Bref, l'Espagne est toujours obsédée par Neymar.

Le plan de la Juve pour Donnarumma

On le sait depuis quelques semaines : la Juventus veut jouer un vilain tour à l'AC Milan en lui chipant cet été son gardien, Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat au 30 juin, l'Italien fait trainer en longueur sa réponse face à la proposition de renouvellement de ses dirigeants. Du coup, la Vieille Dame s'est engouffrée dans la brèche et aurait désormais un plan pour tenter d'attirer l'international transalpin. La Juventus veut déjà commencer par vendre son actuel numéro 1 au poste, le Polonais, Wojciech Szczęsny. Deux clubs seraient intéressés par sa venue, selon Tuttosport : Chelsea et Everton. Cette étape permettrait alors à la Juve de proposer un gros contrat à Donnarumma. Le feuilleton continue.