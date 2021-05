Chelsea - Real Madrid : les notes du match

La suite après cette publicité

Dos à dos à l'aller (1-1), Chelsea et le Real Madrid se retrouvaient ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions. Thomas Tuchel décidait de miser sur Édouard Mendy, Thiago Silva, N'Golo Kanté et ses trois compatriotes Antonio Rüdiger, Timo Werner et Kai Havertz d'entrée pour tenter de forcer la décision. Zinedine Zidane, lui, titularisait les revenants Sergio Ramos et Eden Hazard aux côtés des tauliers Thibaut Courtois, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema. La Casa Blanca allumait la première mèche avec une frappe cadrée de Kroos, captée sans difficulté par Mendy (10e). Dans la foulée, les Blues répondaient par Antonio Rüdiger, dont la frappe obligeait Courtois à repousser des deux poings (13e). Le Belge se montrait encore vigilant sur un centre vicieux de Ben Chilwell (13e).

Juste après une nouvelle tentative sans grand danger de Modric (16e), Werner pensait donner l’avantage aux siens mais était signalé hors-jeu (19e). Les Madrilènes reprenaient la direction des buts londoniens. Il fallait une magnifique horizontale de Mendy pour sortir une belle inspiration de Benzema à l’entrée de la surface (26e). Mais c’est bien Werner, tancé pour sa maladresse ces derniers temps, qui allait véritablement lancer le match. L’Allemand suivait bien pour reprendre de la tête, dans le but vide, un joli piqué de Havertz au-dessus de Courtois qui s’était écrasé sur la barre transversale (1-0, 28e). Les protégés de TT s’en remettaient ensuite à Mendy, qui sortait le grand jeu sur une tête de Benzema à la réception d’un centre de Modric (36e).

Kanté et Mendy en forme

Dos au mur, les Merengues voyaient leurs adversaires revenir des vestiaires avec le couteau entre les dents. Havertz, magnifiquement servi par Cesar Azpilicueta, trouvait la barre de la tête (47e). Silva plaçait lui une tête juste au-dessus sur un bon coup franc botté par Chilwell (51e). Mount était tout proche du but du K.O. mais ratait le cadre (53e). Courtois se muait ensuite en sauveur face à Havertz (59e) puis Kanté (66e). Silva, sur corner, n’accrochait pas non plus le cadre de la tête (73e). Havertz était ensuite trop court sur un bon centre de Christian Pulisic (76e). Toujours en vie, le Real lançait des forces vives dans la bataille – Federico Valverde, Marco Asensio, Rodrygo - pour revenir dans la partie.

Mais c'est bien Chelsea qui continuait à se créer des situations, comme sur cette frappe trop croisée et non cadrée de Pulisic (80e). L'Américain allait quelques instants plus tard anéantir les derniers espoirs espagnols en servant sur un plateau Mount qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 85e). Un but qui envoyait les pensionnaires de Stamford Bridge en finale de Ligue des Champions, où ils retrouveront, le 29 mai, à Istanbul, Manchester City pour une finale 100% anglaise. La deuxième en deux ans pour Tuchel et Silva. Zidane et le Real, eux, se dirigent vers une saison blanche...

L'homme du match, Kanté (8) : tout le monde se souvient encore de son énorme prestation à l'aller à Madrid. Pour le match retour, l'international français a décidé de ressortir le grand jeu. Avec de nombreux kilomètres parcourus pour défendre et attaquer, le numéro 7 londonien était encore partout ce soir tel un cyborg. C'est d'ailleurs lui qui réalise le plus gros du travail sur le but de Werner (28e) et qui récupère aussi le cuir sur le second (85e). Et il aurait même pu conclure cette soirée par un but si Valverde n'était pas revenu devant Courtois (66e). Avec un Kanté à ce niveau, Chelsea peut accomplir de grandes choses.

Chelsea

Mendy (7,5) : c'est devenu une habitude cette saison quand on regarde les matches de Chelsea : un Mendy performant. Pour ce match retour face à l'armada madrilène, l'ancien gardien du Stade Rennais a livré une prestation XXL, notamment en première période en captant d'abord des frappes timides de Kroos (10e) et Modric (17e) avant d'écœurer à deux reprises Benzema avec une parade (26e) et une claquette (36e). Toujours aussi décisif dans le second acte, il a stoppé un tir de Hazard (64e) qui aurait pu relancer le Real Madrid. Sans lui, les Blues auraient pu perdre leur billet pour la finale.

Christensen (4,5) : déjà discret au match aller, le défenseur danois a été un ton en dessous par rapport à ses coéquipiers défensifs. Sous le feu des projecteurs après un tacle dangereux (4e), il a été averti pour une nouvelle faute limite sur Mendy (39e). Avec ce carton jaune, Christensen a dû faire très attention dans ses interventions et s'est donc contenté de boucher les espaces.

T. Silva (6) : l'ancien défenseur du PSG en a toujours sous le pied. A 36 ans, le Brésilien a encore rendu une copie correcte en couvrant bien ses coéquipiers ou en intervenant proprement sur des centres madrilènes. Sa précision dans la relance, que ce soit de la tête ou au pied, a aussi été un plus pour les Blues qui ont très souvent ressorti le ballon proprement. Auteur d'un coup de tête à côté (73e).

Rüdiger (6,5) : l'un des plus fidèles soldats de Thomas Tuchel a encore rempli sa mission. Présent sur la gauche de la charnière centrale, l'Allemand n'a pas laissé passer grand-chose aux abords de la surface londonienne, même s'il a oublié Benzema sur une occasion de la tête (36e), et a énormément couru de gauche à droite, de bas en haut. Dur sur l'homme et bon dans l'anticipation, le joueur de 28 ans a même pu tenter sa chance avec la première frappe de Chelsea (12e).

Azpilicueta (5,5) : dans ce rôle de piston droit, le capitaine de Chelsea a enchaîné les courses pour apporter une solution offensive avant de revenir défendre. Plutôt discret en première période, il est revenu avec de meilleures intentions après la pause en déposant quelques centres très dangereux devant le but de Courtois. Défensivement, il n'a pas eu beaucoup de travail, les Merengues passant un peu plus par l'autre côté. Remplacé par James (88e) .

Kanté (8) : voir ci-dessus

Jorginho (6) : toujours là aux côtés de Kanté, le milieu italien a attendu un peu avant de se montrer et de hausser son niveau de jeu. Car si le Français a pu se projeter un peu plus, c'est parce que le joueur de 29 ans a été serein devant la défense avec des interventions importantes, et ce malgré le carton jaune reçu trop rapidement dans la partie (14e).

Chilwell (5) : tout comme Azpilicueta de l'autre côté, le latéral anglais a fait plusieurs allers-retours. Mais les Madrilènes passant plus dans son couloir, il n'a pas pu se projeter comme il le voulait même s'il a eu quelques bons ballons. Parfois pris dans le dos, il a pu compter sur un Rüdiger dans un bon soir. Une prestation pas étincelante pour Chilwell qui a cependant mouillé le maillot.

Havertz (6) : il y a des matches où la chance n'est pas avec vous. C'était le cas pour Havertz ce soir. Avec un ballon piqué sur la barre transversale, un coup de tête aussi sur la barre (47e) ou encore un duel perdu face à Courtois (59e), l'Allemand a manqué de précision mais il s'est au moins battu. Il ne manquait plus que le but. Remplacé par Giroud (90e+4) .

Werner (6,5) : cible des critiques la semaine passée après son incroyable raté, l'attaquant allemand a répondu sur le terrain en marquant dans le but vide (28e). Un but qui lui permet de faire le plein de confiance pour la suite. Et globalement, dans le jeu, l'ancien du RB Leipzig a apporté un plus avec des déviations bien senties comme celle sur le but ou pour Kanté en seconde période. Un match qui ne peut que lui faire du bien. Remplacé par Pulisic (67e) qui a fait une bonne entrée en jeu avec cette passe décisive pour Mount (85e).

Mount (5,5) : bien moins en vue que ses deux coéquipiers offensifs, l'Anglais de 22 ans a trop souvent fait le mauvais choix et a même parfois fait preuve d'individualisme. Mais après une occasion manquée (53e), il a su se placer au bon endroit pour sceller la victoire des Blues sur un service de Pulisic (85e). Un but qui sauve un peu sa terne prestation. Remplacé par Ziyech (89e).

Real Madrid