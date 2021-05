Ligue des Champions : la réaction de Zinedine Zidane suite à l'élimination contre Chelsea

La suite après cette publicité

Zinedine Zidane a perdu la première demi-finale de Ligue des Champions de sa carrière d'entraîneur, ce mercredi, face à Chelsea (2-0 au retour, 1-1 à l'aller). Et forcément, le technicien du Real Madrid, trois C1 à son palmarès de coach, avait le masque au moment de se présenter face aux journalistes à l'issue de la rencontre.

«Il a manqué beaucoup de choses ce soir (mercredi), pas seulement tactiquement. On a essayé de mettre des choses en place. Mais ils ont gagné beaucoup de duels et à ce niveau-là, quand tu perds beaucoup de duels, c’est compliqué», a-t-il lâché au micro de RMC Sport avant de poursuivre, beau joueur.

Trop de manques

«Ils ont été supérieurs, ils ont mérité de gagner. Ils ont été plus efficaces, ils ont eu plus d’occasions. On en a eues aussi mais on n’a pas réussi à marquer. Ils ont mérité leur qualification ce soir (mercredi) sur l’ensemble des deux matches», a-t-il analysé, envoyant un message à ses protégés.

«Je suis très fier de mes joueurs, de notre parcours, avec toutes les difficultés que l'on a rencontré cette saison», a-t-il lâché, bottant en touche au moment d'évoquer son avenir sur le banc de la Casa Blanca. «Non, je ne réfléchis à rien du tout. Ce soir (mercredi), c'est une déception pour tout le monde, pour les joueurs qui ont tout donné. Il reste quatre matches de Liga, on va bien se reposer, bien préparer ça et essayer d’aller chercher quelque chose en Liga.» C'est dit.