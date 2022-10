Rennes : nouvelles rassurantes pour Steve Mandanda

Il semble y avoir eu plus de peur que de mal. Sorti sur blessure au début de la seconde période de la rencontre entre Fenerbahçe et Rennes (3-3) ce jeudi, Steve Mandanda a, selon son entraîneur, cédé sa place par pure précaution. Une bonne nouvelle pour le portier de 37 ans pour lequel les chances de figurer parmi les gardiens appelés par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde grandissent.

« Il a ressenti une petite douleur au niveau de l’adducteur, sur le haut de la cuisse. Donc on a préféré ne pas prendre de risques », s'est ainsi justifié Bruno Génésio en marge du match nul frustrant des Bretons en Turquie. Une possible bonne nouvelle qui vient contraster avec la soirée frustrante vécue par les Rouge et Noir qui ont peut-être vu la première place du groupe B leur échapper.