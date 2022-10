Ligue Europa : Rennes accroché par Fenerbahçe dans un match fou, Arsenal battu par le PSV

Pour la 5eme journée de Ligue Europa, le Stade Rennais se déplaçait en Turquie pour y affronter Fenerbahçe. En cas de victoire, les hommes de Bruno Genesio pouvaient assurer dès ce soir la première place de leur groupe et donc se qualifier directement pour les 8emes en évitant les barrages contre les troisièmes des poules de Ligue des champions. Le technicien français alignait donc une équipe offensive avec Gouiri, Terrier, Bourigeaud ou encore Majer devant. Et dans la continuité du début de saison, les Rennais déroulaient facilement en début de match. Après 30 petites minutes de jeu, les Bretons menaient déjà 3-0 grâce à un doublé d'Amine Gouiri et un but de Martin Terrier. Lovro Majer, lui, se voyait annuler un sublime but.

Mais juste avant la pause, Fenerbahçe, qui commençait à enfin se réveiller, trouvait le chemin des filets. C'est Ener Valencia, seul dans la surface, qui plaçait son coup de tête laissant Mandanda immobile sur sa ligne (1-3, 45e). De quoi relancer la partie et rappeler le scénario du match aller (malgré 2 buts d'avance, Rennes avait concédé le nul dans les derniers instants). Au retour des vestiaires, Steve Mandanda, visiblement touché, cédait sa place. Mais le rythme du match baissait considérablement et même si les Turcs poussaient pour revenir, il n'en était rien. Du moins jusqu'à ce coup franc sublime de Zajc dans la lucarne de Alemdar (2-3, 83e) qui relançait absolument toute la fin du match. Et comme au match aller, les Rennais se faisaient punir. Après une perte de balle incompréhensible de Suleimana devant sa surface, Emre Mor enroulait et égalisait (3-3). Rennes, qui menait donc 3-0 dans cette rencontre concède un match nul décevant. Avec ce point, les coéquipiers de Martin Terrier devront batailler lors de la dernière journée pour assurer la première place synonyme de qualification direct pour les 8es.

Nabil Fekir délivre le Betis

Dans les autres matches, Arsenal a été battu par le PSV Eindhoven et concède donc sa 3eme défaite de la saison. Veerman et De Jong ont marqué les deux seuls buts du match et permettent au PSV de pointer à la 2eme place du groupe et d'ainsi passer devant Bodo/Glimt. La Lazio a aussi assuré une précieuse victoire face Midtjylland. Les coéquipiers de Ciro Immobile prennent la première place de leur groupe en attendant l'autre match de la soirée mais le suspense reste entier dans ce groupe où toutes les équipes peuvent encore se qualifier.

Enfin le Betis Seville de Nabil Fekir a composté son billet pour les 8emes grâce à son succès face à Ludogorets. Le Français a d'ailleurs marqué l'unique but du match qui permet donc à son équipe de prendre la première place. À noter aussi le match nul entre Larnaca et le Dynamo Kiev (dans le groupe de Rennes) qui permet de garder du suspens dans la course à la troisième place qui envoie en barrages de C4.

