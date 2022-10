EdF : nouveau coup dur pour Didier Deschamps

D'ores et déjà préoccupé par l'état de santé de Mike Maignan, Didier Deschamps va également devoir croiser les doigts pour un autre gardien de l'équipe de France. Sélectionné lors du dernier rassemblement des Bleus afin de compenser les forfaits d'Hugo Lloris et de Mike Maignan, Steve Mandanda s'est également blessé avec le Stade Rennais, ce jeudi soir, lors du nul concédé sur la pelouse de Fenerbahçe (3-3).

La suite après cette publicité

Une très mauvaise nouvelle pour le sélectionneur des Bleus, qui plus est à l'heure où l'ancien portier de l'OM revient à un très bon niveau et semble donc prétendre à une place dans la liste de l'équipe de France. Si les absences de Mandanda et Maignan venaient à se confirmer, Alphonse Areola et Alban Lafont seraient alors favoris pour accompagner Hugo Lloris. Les prochains jours s'annoncent décisifs... Pour le reste ? Réponse le 9 novembre prochain.