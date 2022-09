Kheira Hamraoui en rajoute une couche

Après avoir pris pour la première fois la parole hier, sur son compte Twitter à propos de l'agression qu'elle a subi à Chatou (Yvelines) en novembre dernier, Kheira Hamraoui s'est exprimée une nouvelle fois, dans les colonnes du JDD ce matin. Elle se dit encore sous le choc et aimerait que tout cela soit derrière elle rapidement. « On m’a trainée dans la boue. Alors que j’ai été victime de coups de barre de fer dans les jambes. Je me dis souvent que je n’ai pas subi une mais plusieurs agressions. À celle physique se sont ajoutées des agressions morales. Psychologiquement, ça peut tuer quelqu’un. J’ai aussi été la cible d’une campagne de dénigrement sur les terrains de football. C’est dur » raconte la joueuse de 31 ans.

Encore très ambitieuse, sa seule obsession en plus que justice soit faite, est de retrouver les terrains rapidement, en espérant un retour en Equipe de France ; « J’ai hâte de retrouver les terrains et d’avoir l’opportunité de retourner en équipe de France. Mais aujourd’hui, je dois d’abord reprendre le chemin des terrains. Toute cette affaire m’a privée d’Euro, mais je vais me battre pour essayer de vivre une deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France » rajoute Hamraoui pour le JDD.