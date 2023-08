BL : Harry Kane signe un doublé, le Bayern Munich s’impose face à Augsbourg

Pour clôturer la 2ème journée de Bundesliga, le Bayern Munich recevait Augsbourg dans son antre de l’Allianz Arena. Après une belle victoire pour leur entrée en lice face au Werder Brême (0-4), les joueurs de Thomas Tuchel éprouvaient quelques difficultés pour entrer dans cette rencontre. Les visiteurs pressaient d’ailleurs les Bavarois qui n’arrivaient pas à se montrer aussi dangereux qu’à leur habitude. Malgré plusieurs corners pour les locaux, il fallait attendre une frappe lointaine signée Leon Goretzka pour voir Finn Dahmen effectuer la première parade du match (29e). Quelques minutes plus tard, sur une belle inspiration de Serge Gnabry qui trouvait Leroy Sané dans la profondeur, l’attaquant allemand déclenchait une frappe bien arrêtée par le portier d’Augsbourg mais le ballon revenait directement sur Felix Uduokhai, malheureux, qui poussait le ballon involontairement sur le poteau avant que le cuir ne franchisse la ligne malgré son intervention (33e, 1-0).

Alors que le Bayern Munich commençait à se faire de plus en plus pressant sur la défense adverse, Joshua Kimmich tentait un tir mais sa frappe était contrée par la main de Niklas Dorsch dans sa surface. Les Munichois réclamaient alors un pénalty à l’arbitre qui se chargeait lui-même d’aller vérifier les images. Après vérification, il donnait raison aux coéquipiers de Harry Kane qui se chargeait à son tour d’exécuter la sentence pour faire le break dans cette rencontre (40e, 2-0). Au retour des vestiaires, les Bavarois revenaient avec les mêmes intentions qu’en fin de première période et le pressing se faisait de plus en plus intense sur les cages de Finn Dahmen. Leroy Sané s’introduisait dans la surface de réparation adverse et envoyait une lourde frappe qui terminait sa course sur le poteau du gardien des visiteurs (68e). Dans la foulée, Harry Kane profitait d’une belle passe d’Alphonso Davies pour montrer ses talents de finisseur et s’offrir un doublé (69e, 3-0). La réduction du score signée Dion Beljo en fin de rencontre était anecdotique (86e, 3-1) tandis que les coéquipiers de Joshua Kimmich pouvaient célébrer leur deuxième victoire en Bundesliga.