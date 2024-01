Coupe du Roi : le Celta de Vigo et Majorque assurent l’essentiel

Les 16es de finale de la Coupe du Roi se poursuivaient ce dimanche en début d’après-midi avec un duplex prévu à midi. Deux formations de Liga étaient même concernées par des déplacements respectifs dans le Pays Basque et la région de Castille-et-Leon : le Celta de Vigo sur la pelouse d’Amorebieta et Majorque à Burgos. Les deux pensionnaires de l’élite faisaient respecter la logique sportive face aux équipes de LaLiga 2 (D2 espagnole), non sans mal.

La suite après cette publicité

En effet, les Galiciens de Rafael Benitez voyaient même leur adversaire du jour inscrire deux buts en cinq minutes après l’ouverture du score de Michel Rodriguez pour les visiteurs. L’attaquant ibérique se muait ensuite en passeur en seconde période pour trouver Anastasios Douvikas, qui s’offrait même un doublé (4-2). La formation baléare, quant à elle, prenait son temps pour trouver la faille et s’imposait en seconde période (0-3) pour également assurer la qualification pour les huitièmes de finale.