L'Angleterre s'inquiète pour Kevin de Bruyne

0 passe décisive après 10 journées. Une véritable anomalie lorsqu'on s'appelle Kevin de Bruyne. Car oui, on parle bien là de l'homme qui a égalé le record de Thierry Henry en 2020, avec 20 passes décisives délivrées en une seule saison de championnat anglais, de l'homme qui en compte plus de 100 au total avec Manchester City. Preuve que quelque chose ne tourne pas rond cette saison pour l'international belge, toujours titulaire ou presque avec son club.

Justement, les interrogations commencent à poindre depuis quelques semaines de l'autre côté de la Manche. « Kevin De Bruyne a été le meilleur joueur de Manchester City par le passé et pourrait l'être à nouveau. Mais il n'est pas en forme actuellement. Alors qu'il a porté cette équipe de City, il est, actuellement, un simple joueur de complément », écrivait récemment le Manchester Evening News. Il n'y a pas de doute sur le niveau de De Bruyne mais sur son état de fatigue. Ne lui en demande-t-on pas trop ?

Guardiola a pourtant des solutions

Blessé à la cheville durant le dernier Euro, Kevin de Bruyne peine à retrouver la plénitude de ses moyens physiques. Et Pep Guardiola a visiblement choisi l'option « lui faire jouer un maximum de matches pour lui redonner du rythme » plutôt que « le remettre peu à peu dans le bain ». Et c'est cela qui fait jaser. « Je ne sais pas pourquoi ils insistent tellement et s’entêtent à le faire jouer. Moi, je crois qu’il a besoin de se reposer, de passer deux semaines à la plage, pour recharger complètement ses batteries. Il a eu très peu de vacances, cet été. Après, sa baisse de forme ne me préoccupe pas tant que ça. Je ne crois pas que ce soit un problème à long terme », explique ainsi Paul Hirst, journaliste au Times, au quotidien belge La Dernière Heure.

Combien de temps faudra-t-il pour revoir le vrai Kevin de Bruyne ? S'il a marqué deux buts en Premier League, et notamment un très important face à Liverpool, le Belge a besoin de souffler un peu pour retrouver de sa créativité. Car dans le jeu, jusqu'à présent, De Bruyne s'avère peu inspiré. Guardiola dispose de plusieurs solutions dans son effectif (Bernardo Silva, Phil Foden pour ne citer qu'eux) pour permettre à son élément clé de souffler. Début de réponse ce soir avec la réception de Bruges.

