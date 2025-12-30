Menu Rechercher
Gianni Infantino veut modifier la règle du hors-jeu

Par Valentin Feuillette
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé à Dubaï que l’organisation étudiait de nouvelles modifications des règles du football pour rendre le jeu « plus offensif et plus attractif ». Lors du Sommet Mondial du Sport, il a rappelé l’introduction de la VAR pour corriger les erreurs arbitrales et a souligné que la technologie continue d’évoluer afin d’aider les arbitres à prendre de meilleures décisions. Il a également insisté sur l’importance de réduire au minimum les interruptions pour que le jeu se déroule de manière fluide. Mais c’est une toute autre idée qui a retenu l’attention des observateurs et journalistes présents à Dubaï.

Parmi les propositions à l’étude figure une réforme de la règle du hors-jeu. Actuellement, un attaquant est hors-jeu si une partie de son corps pouvant toucher le ballon se trouve devant le dernier défenseur (bras et mains exclus) : «prenons l’exemple de la règle du hors-jeu, qui a évolué au fil des ans, exigeant que l’attaquant se positionne derrière le défenseur, dans son alignement : peut-être qu’à l’avenir, il devra être complètement devant lui pour être hors-jeu», a-t-il déclaré. À l’avenir, la FIFA pourrait ne considérer un hors-jeu que lorsque l’attaquant est entièrement devant le défenseur, favorisant ainsi l’attaque et les occasions de but.

